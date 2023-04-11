Рада усилила подотчетность использования денег доноров. Это один из "маяков" МВФ

Верховная Рада во вторник, 11 апреля, приняла в целом законопроект №8433 с изменениями в Бюджетный кодекс Украины по использованию денег со счетов в поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Этот законопроект был одним из структурных "маяков" новой кредитной программы Международного валютного фонда.



Он предусматривает, что распределение и расходование этих денег будет происходить по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда государственного бюджета с ежемесячной отчетностью.

"Принятый Верховной Радой законопроект позволяет более скоординированно и подотчетно использовать добровольные взносы от физических и юридических лиц, которые аккумулируются на счетах отдельных министерств в НБУ. Этот шаг также очень важен для наших международных партнеров, о чем свидетельствует его включение в новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом", – прокомментировал решение Верховной Рады первый замминистра финансов Денис Улютин.

По условиям новой кредитной программы, Украина должна выполнить 19 структурных маяков в течение ближайших 15 месяцев.

Сегодняшний законопроект (он еще должен вступить в силу) будет вторым из них после завершения пересмотра бюджета на 2023 год, предусматривающего увеличение государственных расходов на 537 млрд грн (конец апреля 2023 года).

Андрій Водяний

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