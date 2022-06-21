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Рада ввела налоговые льготы для индустриальных парков: что обещают инвесторам

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 13:59
Рада ввела налоговые льготы для индустриальных парков: что обещают инвесторам - Фото
Фото: unsplash.com

Верховная Рада во вторник приняла в целом законопроекты №5688 и №5689 о фискальных стимулах для индустриальных парков. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк из Голоса.

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Эти законопроекты предусматривают освобождение резидентов индустриальных парков от налога на прибыль на 10 лет при условии его реинвестирования в развитие инвестиционного проекта и от импортного НДС и пошлин на оборудование для собственного использования.

Также парламент предоставил органам местной власти право устанавливать льготы по налогу на недвижимость, земельному налогу и арендной плате.

Это довоенные законопроекты, связанные с основным законом Об индустриальных парках, который был принят в сентябре 2021 года.

  • По данным авторов законопроектов, по состоянию на середину 2020 года в Украине было создано 43 индустриальных парка, но только у семи из них были резиденты.
  • Депутаты надеются, что фискальные стимулы позволят привлечь новые инвестиции.

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Андрей Водяный
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верховная рада налоги индустриальные парки
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