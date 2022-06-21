Рада ввела налоговые льготы для индустриальных парков: что обещают инвесторам
Верховная Рада во вторник приняла в целом законопроекты №5688 и №5689 о фискальных стимулах для индустриальных парков. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк из Голоса.
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Эти законопроекты предусматривают освобождение резидентов индустриальных парков от налога на прибыль на 10 лет при условии его реинвестирования в развитие инвестиционного проекта и от импортного НДС и пошлин на оборудование для собственного использования.
Также парламент предоставил органам местной власти право устанавливать льготы по налогу на недвижимость, земельному налогу и арендной плате.
Это довоенные законопроекты, связанные с основным законом Об индустриальных парках, который был принят в сентябре 2021 года.
- По данным авторов законопроектов, по состоянию на середину 2020 года в Украине было создано 43 индустриальных парка, но только у семи из них были резиденты.
- Депутаты надеются, что фискальные стимулы позволят привлечь новые инвестиции.
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