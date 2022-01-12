UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рост цен на промышленность стал рекордным за 25 лет

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 10:11
Рост цен на промышленность стал рекордным за 25 лет - Фото
Фото: depositphotos.com

Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 62,2%. Это самый большой рост цен на промышленность с 1995 года, когда они выросли на 272%, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно данным Госстата, в 2021 году в пределах Украины рост промышленных цен составил 74,2%, тогда как при поставках за пределы Украины – на 24,5%.

Промислові ціни у грудні 2021 року. Дані: Держстат

Отмечается, что в добывающей промышленности цены внутри страны выросли на 56,5%, а при поставках товаров за ее пределы наоборот снизились на 26,8%.

Цены в перерабатывающей промышленности выросли на 25,1% и 34,8%, соответственно. 

Цены в сфере снабжения электроэнергией, газом и паром подорожали за год в 2,85 раза или на 185,4% в декабря 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года. 

Цены в сфере добычи угля выросли в 2,5 раза или на 150,6%. В производстве кокса цены поднялись на 117,3%, в том числе в пределах Украины – на 118,4%, за пределы Украины – на 103,7%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 16,9%, в том числе в пределах Украины – на 14,3%, за пределы Украины – на 23,7%.

В металлургии цены поднялись на 41,9%, в том числе в пределах Украины – на 36,7%, за пределы Украины – на 46,7%.

В среднем в январе-декабре 2021 года рост цен промышленных производителей составил 40,8% к аналогичному периоду 2020 года.

  • По итогам 2021 года потребительские цены в Украине выросли на 10%, что является наибольшим показателем с 2017 года (13,7%).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рост цен промышленность Госстат оптово-отпускные цены
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 