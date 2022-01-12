Рост цен на промышленность стал рекордным за 25 лет

Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 62,2%. Это самый большой рост цен на промышленность с 1995 года, когда они выросли на 272%, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно данным Госстата, в 2021 году в пределах Украины рост промышленных цен составил 74,2%, тогда как при поставках за пределы Украины – на 24,5%.

Отмечается, что в добывающей промышленности цены внутри страны выросли на 56,5%, а при поставках товаров за ее пределы наоборот снизились на 26,8%.

Цены в перерабатывающей промышленности выросли на 25,1% и 34,8%, соответственно.

Цены в сфере снабжения электроэнергией, газом и паром подорожали за год в 2,85 раза или на 185,4% в декабря 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года.

Цены в сфере добычи угля выросли в 2,5 раза или на 150,6%. В производстве кокса цены поднялись на 117,3%, в том числе в пределах Украины – на 118,4%, за пределы Украины – на 103,7%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 16,9%, в том числе в пределах Украины – на 14,3%, за пределы Украины – на 23,7%.

В металлургии цены поднялись на 41,9%, в том числе в пределах Украины – на 36,7%, за пределы Украины – на 46,7%.

В среднем в январе-декабре 2021 года рост цен промышленных производителей составил 40,8% к аналогичному периоду 2020 года.

По итогам 2021 года потребительские цены в Украине выросли на 10%, что является наибольшим показателем с 2017 года (13,7%).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.