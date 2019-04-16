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16.04.2019, 14:39

С мая изменятся счета для уплаты социального взноса - ГФС

С мая изменятся счета для уплаты социального взноса - ГФС

Начиная со 2 мая вступят в силу новые небюджетные счета для уплаты ЕСВ

Со 2 мая вступят в силу новые счета для уплаты единого социального взноса и финансовых санкций. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Новые небюджетные счета 3719, открытые на имя территориальных органов ГФС, будут введены из-за реорганизации территориальных органов ГФС.

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Старые счета будут действовать до 26 апреля.

В ведомстве также напомнили, что из-за переноса рабочих дней, последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день, 30 апреля. Поэтому уплату налоговых обязательств необходимо осуществить до 26 апреля.

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Теги: ЕСВ, налог, единый социальный взнос
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