С мая изменятся счета для уплаты социального взноса - ГФС

Со 2 мая вступят в силу новые счета для уплаты единого социального взноса и финансовых санкций. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Новые небюджетные счета 3719, открытые на имя территориальных органов ГФС, будут введены из-за реорганизации территориальных органов ГФС.

Реклама

Старые счета будут действовать до 26 апреля.

В ведомстве также напомнили, что из-за переноса рабочих дней, последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день, 30 апреля. Поэтому уплату налоговых обязательств необходимо осуществить до 26 апреля.