Саакашвили: Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украина “достаточно сильная”, чтобы отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он сказал в программе Право на владу.

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“Вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон”, - возмутился Саакашвили.

Он отметил, что в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ.

“Я думаю, что Украина потенциально достаточно сильная, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди”, - сказал политик.