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Саакашвили: Зеленский мне поручил заниматься переговорами с МВФ

Саакашвили: Зеленский мне поручил заниматься переговорами с МВФ
24.04.2020, 13:27

Кандидат на пост вице-премьера Саакашвили считает, что Украине нужны более четкие переговоры с МВФ и приемлемые условия сотрудничества

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили утром 23 апреля приехал в КВЦ “Парковый” на встречу с депутатами фракции Слуга народа, где обсуждается его возможное назначение вице-премьером.

"Украина уже заходит в сильный экономический шторм, и нам надо находить очень неординарные шаги, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство”, - сказал Саакашвили журналистам.

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Он заявил, что президент Владимир Зеленский, поручил ему, в частности, заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ). 

“Президент поручил мне заниматься переговорами с МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она получает. Нам нужны гораздо более четкие переговоры и более приемлемые условия. Я "за" интеграцию в мировое сообщество и ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов. У меня большой опыт переговоров с этими организациями, я хочу своим опытом помочь и потому я принял предложение Владимира Зеленского”, - сообщил политик.

Говоря о своей программе, с которой он идет к Слуге народа, Саакашвили заявил, "сейчас нужно все делать с точностью наоборот, потому что если делать как всегда, то это закончиться плачевно".

Он добавил, что все свои "неординарные меры" будет принимать в рамках программы президента Зеленского.

По словам Саакашвили, сейчас нужно ускорить преобразования, которые начал Зеленский, усилить работу с парламентом, продвигать реформы и максимально освободить украинский бизнес от давления государства.

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Марина Кучук
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МВФ реформы михаил саакашвили
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