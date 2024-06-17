Сбор ЕСВ отстает от плана на 8,5 млрд грн. Влияет неформальная занятость мужчин

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План поступлений от Единого социального взноса (ЕСВ), являющийся главной статьей доходов Пенсионного фонда, не выполнен за январь-май. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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В части ЕСВ, которая распределяется на пенсионное страхование – план не выполнен на 3,7% (недобор 7,2 млрд грн).

В части ЕСВ, которая распределяется на социальное страхование в связи с потерей трудоспособности – на 8,7% (недобор 1,3 млрд грн).

Большая часть этого разрыва возникла в первые два месяца нынешнего года. Это было связано прежде всего с меньшими расходами на оплату труда из-за недопоступления внешнего финансирования госбюджета.

Негативное влияние на выполнение плана ЕСВ дополнительно может оказать усиление неформальной занятости мужчин из-за фактора мобилизации, добавляет Гетманцев.

Государство собирает ЕСВ и одновременно является крупнейшим плательщиком ЕСВ, в т.ч. по зарплатам бюджетников и денежному обеспечению военных.

В целом доходы Пенсионного фонда Украины за январь-май составили 342,4 млрд грн. Это на 8,2% больше (+25,9 млрд. грн.), чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-апреле 2024 года в Пенсионный фонд поступило 148 млрд грн от ЕСВ.

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