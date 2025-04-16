Северная Корея заработала более $20 млрд на полномасштабной войне России против Украины

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Участие Северной Кореи в полномасштабной войне России против Украины принесло ее экономике более $20 млрд. Об этом пишет NK News со ссылкой на отчет Южнокорейского аналитического центра "Корейский институт оборонного анализа" (KIDA).

По данным KIDA, основная часть прибыли ($19,2 млрд) поступила в Северную Корею от поставок оружия и боеприпасов.

KIDA подсчитал, что в целом Северная Корея поставила в Россию около 21 000 контейнеров с оружием и боеприпасами, в том числе 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты Bulsae-4, баллистические ракеты малой дальности KN-23 и РПГ.

В то же время страна также направила в Россию около 11 000 своих военных, из которых, по оценкам, погибли уже не менее 4 000. Они воевали преимущественно в Курской области, защищая приграничные районы от атак ВСУ.

Кроме живой силы и снарядов, согласно отчету, КНДР также оказывает техническую поддержку российской армии.

Согласно отчету, Северная Корея заработала $630 млн от продаж технологий и $280 млн от предоставления живой силы.

Вместо того чтобы получать прямые денежные выплаты, большая часть компенсации за поддержку Северной Кореи, вероятно, будет выплачиваться Россией посредством бартерных соглашений или обмена в натуральной форме, согласно данным KIDA.

В частности, ожидается, что Пхеньян будет отдавать приоритет получению передовых военных технологий и стратегических вооружений от России. Это включает потенциальную передачу знаний или компонентов для атомных подлодок и современных истребителей.

В отчете добавляют, что такое сотрудничество с РФ может сделать Северную Корею более опасным в регионе, в частности, в случае эскалации ситуации на Корейском полуострове.

В KIDA отмечают срочную необходимость остановить военное сотрудничество между РФ и КНДР и выработать долгосрочную стратегию реагирования после завершения войны.