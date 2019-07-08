Стало известно, сколько Украина и Россия платят в бюджет ПАСЕ

Общий бюджет Парламентской ассамблеии Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году составляет 437 млн евро, при этом вклад Украины в бюджет организации - 3,8 млн евро. Об этом в интервью LB.ua сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"При общем бюджете ПАСЕ в 437 млн 180 тыс. 100 евро вклад Украины в бюджет ПАСЕ в 2019 году составляет 3 млн 789 тыс. 77 евро", - сказал Кулеба.

По его словам, вклад России - около 33 млн и она относится к так называемым "крупным плательщикам". То есть это не сопоставимые суммы. "И поэтому когда Киеву предлагают в качестве ответа на заговор ПАСЕ тоже прекратить платить деньги, то я против этого по двум причинам. Во-первых, мы не должны вести себя так, как ведут себя русские, не копировать их шаги. А во-вторых, этот шаг не нанесет ощутимого удара нашим партнерам - отсутствие 33 млн пережить гораздо труднее, чем 4 млн", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что при этом проблемы будут значительными. "Нас моментально будут обвинять в нарушении обязательств", - сказал Кулеба.

На вопрос помог ли добровольный сверхплановый вклад Украины в бюджет ПАСЕ в размере 400 000 евро, Кулеба ответил, что этот шаг помог "полностью нейтрализовать аргумент наших оппонентов о том, что Украина это какое-то капризное государство, которое от всех все просит, а сама не оказывает никакого конструктивного вклада в решение проблемы". "И политически это было очень важно", - добавил Кулеба.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу. 1 июля к ним присоединились представители Швеции в ПАСЕ. Затем к этим странам присоединился и глава делегации Великобритании Роджер Гейл.

Германия же приветствовала Россию в ПАСЕ: Ждем членских взносов. Однако, по словам народного депутата Владимира Арьева, Россия может отказаться компенсировать членские взносы в Совет Европы за два года.