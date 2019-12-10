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Таможня в смартфоне. Нефьодов анонсировал приложение для бизнеса

Таможня в смартфоне. Нефьодов анонсировал приложение для бизнеса
10.12.2019, 17:02

Приложение позволит украинцам получать все таможенные сервисы и следить за ситуацией на границе онлайн

Государственная таможня в 2020 году планирует запустить приложение для мобильных e-Borders. Об этом заявил глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, сообщает hromadske.

По словам Нефьодова, приложение позволит каждому человеку не только понимать, что реально происходит на границе, но и получать в режиме онлайн те сервисы, которые должно предоставлять государство для желающих пересекать границу.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация на таможне является одним из приоритетов. Там планируют за полгода пересмотреть систему управления рисками и открыть систему бизнес-аналитики, позволяющую следить за работой таможни. В частности, заработает портал открытых данных и автоматические сервисы для классификации и интеграции с базами других стран.

"У нас есть обязательства, согласно указу президента, открыть обезличенную информацию о таможенной стоимости товаров. Мы очень хотим ввести уже в течение ближайших месяцев систему самостоятельного декларирования транспортных средств, а затем и других относительно простых товаров, которые перемещают граждане", - сказал он и добавил, что это не только упростит процесс, но и удешевит его для человека.

Отмечается также, что новая таможня работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. Она при помощи технологии блокчейн позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.

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таможня гостаможслужба Макс Нефьодов e-Borders
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