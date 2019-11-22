Пожаловаться на работу таможни теперь можно онлайн

Государственная таможенная служба Украины запустила новую онлай-систему жалоб. Об этом в Faceboоk написал глава службы Максим Нефьодов.

По его словам, система начала работу в тестовом режиме. Однако планируется оперативное рассмотрение жалоб по работе таможни - до 5 рабочих дней. "Попытаемся отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме", - уточнил Нефьодов.

Он отметил, что в каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы, а на центральном уровне будет отслеживаться статистика и объективность ответа. "Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем", - уточнил Нефьодов.

Он также добавил, что с декабря этот же интерфейс планируют интегрировать в общий Контактный Центр Кабмина, который строит Дмитрий Дубилет.