Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пожаловаться на работу таможни теперь можно онлайн

Пожаловаться на работу таможни теперь можно онлайн
22.11.2019, 10:34

Система начала работу в тестовом режиме. С декабря ее планируют интегрировать в общий Контактный Центр Кабмина

Государственная таможенная служба Украины запустила новую онлай-систему жалоб. Об этом в Faceboоk написал глава службы Максим Нефьодов.

По его словам, система начала работу в тестовом режиме. Однако планируется оперативное рассмотрение жалоб по работе таможни - до 5 рабочих дней. "Попытаемся отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме", - уточнил Нефьодов.

Он отметил, что в каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы, а на центральном уровне будет отслеживаться статистика и объективность ответа. "Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем", - уточнил Нефьодов.

Он также добавил, что с декабря этот же интерфейс планируют интегрировать в общий Контактный Центр Кабмина, который строит Дмитрий Дубилет.

Напишите нам
таможня гостаможслужба максим нефьодов система жалоб
Комментарии
Последние новости
 