Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей

Государственная таможенная служба Украины запустила онлайн-сервис по расчету таможенной стоимости автомобилей и платежей при их оформлении. Об этом в Facebook написал глава службы Максим Нефьодов.

По его словам, калькулятор работает в тестовом режиме.



"Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - написал Нефьодов.

Для иллюстрации он привел пример и уточнил, что имеется в виду "за 2018-2019": "Скажем, Форд Фокус 2.0 2012 г. выпуска в 2013-м стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры по 2013-й и применять на 4.11.2019 г. нельзя. Поэтому берем оформление за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не так существенно".