Нефьодов заявил о создании всех таможен и назвал дату запуска

На утро 15 ноября зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.
"Напоминаю, это промежуточная структура - с 26-ти делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужно изменения в закон, которые уже в парламенте)", - написал он в Facebook.
"Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - добавил Нефьодов.
На все 16 таможен назначены исполняющие обязанности.
"Это либо бывшие руководители таможен, ликвидируемых (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей, руководители таможенных постов, или работники центрального аппарата. Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как и.о., а не на твердые должности", - рассказал глава таможни.
По словам Нефьодова, задача новых руководителей - зарегистрировать таможни, перевести сотрудников и запустить работу.
После этого будут проведены конкурсы на постоянных руководителей и заместителей.
Нефьодов также опубликовал список временных руководителей:
Азовская таможня - Владимир Денисов
Буковинская таможня - Илья Самушко
Волынская таможня - Наталья Туман
Галицкая таможня - Владимир Цабак
Днепровская таможня - Константин Шалай
Закарпатская таможня - Виктор Иванус
Энергетическая таможня - Андрей Хомяк
Киевская таможня - Антон Борисенко
Координационно-мониторинговая таможня - Александр Бевза
Одесская таможня - Евгений Кодис
Северная таможня - Петр Коростовский
Подольская таможня - Виктория Ерофеева
Полесская таможня - Алексей Мужев
Слобожанская таможня - Максим Любченко
Восточная таможня - Светлана Форощук
Черноморская таможня - Александр Шуцкий