Нефьодов заявил о создании всех таможен и назвал дату запуска

На утро 15 ноября зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Напоминаю, это промежуточная структура - с 26-ти делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужно изменения в закон, которые уже в парламенте)", - написал он в Facebook.

"Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - добавил Нефьодов.

На все 16 таможен назначены исполняющие обязанности.

"Это либо бывшие руководители таможен, ликвидируемых (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей, руководители таможенных постов, или работники центрального аппарата. Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как и.о., а не на твердые должности", - рассказал глава таможни.

По словам Нефьодова, задача новых руководителей - зарегистрировать таможни, перевести сотрудников и запустить работу.

После этого будут проведены конкурсы на постоянных руководителей и заместителей.

Нефьодов также опубликовал список временных руководителей:

Азовская таможня - Владимир Денисов

Буковинская таможня - Илья Самушко

Волынская таможня - Наталья Туман

Галицкая таможня - Владимир Цабак

Днепровская таможня - Константин Шалай

Закарпатская таможня - Виктор Иванус

Энергетическая таможня - Андрей Хомяк

Киевская таможня - Антон Борисенко

Координационно-мониторинговая таможня - Александр Бевза

Одесская таможня - Евгений Кодис

Северная таможня - Петр Коростовский

Подольская таможня - Виктория Ерофеева

Полесская таможня - Алексей Мужев

Слобожанская таможня - Максим Любченко

Восточная таможня - Светлана Форощук

Черноморская таможня - Александр Шуцкий