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Нефьодов заявил о создании всех таможен и назвал дату запуска

Нефьодов заявил о создании всех таможен и назвал дату запуска
15.11.2019, 13:46

Созданы все региональные таможни и назначены их временные руководители

На утро 15 ноября зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Напоминаю, это промежуточная структура - с 26-ти делаем 16, а в следующем году останется только одна (но для этого еще нужно изменения в закон, которые уже в парламенте)", - написал он в Facebook.

"Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - добавил Нефьодов.

На все 16 таможен назначены исполняющие обязанности.

"Это либо бывшие руководители таможен, ликвидируемых (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей, руководители таможенных постов, или работники центрального аппарата. Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как и.о., а не на твердые должности", - рассказал глава таможни.

По словам Нефьодова, задача новых руководителей - зарегистрировать таможни, перевести сотрудников и запустить работу.

После этого будут проведены конкурсы на постоянных руководителей и заместителей.

Нефьодов также опубликовал список временных руководителей:

Азовская таможня - Владимир Денисов
Буковинская таможня - Илья Самушко
Волынская таможня - Наталья Туман
Галицкая таможня - Владимир Цабак
Днепровская таможня - Константин Шалай
Закарпатская таможня - Виктор Иванус
Энергетическая таможня - Андрей Хомяк
Киевская таможня - Антон Борисенко
Координационно-мониторинговая таможня - Александр Бевза
Одесская таможня - Евгений Кодис
Северная таможня - Петр Коростовский
Подольская таможня - Виктория Ерофеева
Полесская таможня - Алексей Мужев
Слобожанская таможня - Максим Любченко
Восточная таможня - Светлана Форощук
Черноморская таможня - Александр Шуцкий

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государственная таможенная служба максим нефьодов
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