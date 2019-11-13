Нефьодов назначил временного главу Энергетической таможни

Исполняющим обязанности Энергетической таможни Государственной таможенной службы назначен Андрей Хомяк. Об этом сообщил глава гостаможни Максим Нефьодов на Petroleum Ukraine 2019, пишет отраслевое издание enkorr.

Нефьодов уточнил, что Хомяк временно возглавил новосозданный орган Энерготаможни в структуре Таможенной службы. Энергетическую таможню ГФС продолжает возглавлять Игорь Пиковский.

"Пиковский остается начальником Энергетической таможни ГФС. Этот орган прекратит свою деятельность в ближайшие примерно три недели и его функции перейдут к новой Энерготаможне в структуре Гостаможслужбы", - сказал Нефьодов.

Андрей Хомяк до назначения и.о. руководителя новой Энерготаможни был заместителем Игоря Пиковского в Энерготаможне ГФС.

В сентябре президент Владимир Зеленский поручил правительству запустить работу новой таможни до 1 декабря.

Нефьодов прогнозировал , что новая таможня будет создана до конца сентября. Но 2 сентября Минфин только утвердил структуру и штатное расписание аппарата таможенной службы.

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