Торговая война: рост ВВП Китая замедлился до минимума 2009 года

Рост экономики Китая по итогам трех кварталов этого года замедлился до минимума первого квартала 2009 года, пишет Reuters.
По данным статистического бюро КНР, ВВП страны в третьем квартале вырос на 6,5% (аналитики ожидали – 6,6%).
Как отмечает агентство, причиной замедления роста экономики называют торговую войну с США и кампанию по борьбе с долговыми рисками.
Как отмечало рейтинговое агентство S&P, Китай может столкнуться с "долговым айсбергом" и "титаническими" кредитными рисками. По данным аналитиков, местные правительства провинций КНР накопили внебалансовый долг в объеме как минимум $5,8 трлн, что сулит риски новых дефолтов во второй экономике мира.
В сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%.
До этого США И КНР обменялись пошлинами на $50 млрд.
20 июля президент США Дональд Трамп заявил о готовности обложить пошлинами весь китайский импортный товар на $500 млрд.
В начале октября США остановили поставки сырой нефти в Китай.
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