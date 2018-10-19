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19.10.2018, 09:05

Торговая война: рост ВВП Китая замедлился до минимума 2009 года

Торговая война: рост ВВП Китая замедлился до минимума 2009 года

Экономика КНР ощутила влияние торговой войны с США

Рост экономики Китая по итогам трех кварталов этого года замедлился до минимума первого квартала 2009 года, пишет Reuters.

По данным статистического бюро КНР, ВВП страны в третьем квартале вырос на 6,5% (аналитики ожидали – 6,6%).

Как отмечает агентство, причиной замедления роста экономики называют торговую войну с США и кампанию по борьбе с долговыми рисками.

Как отмечало рейтинговое агентство S&P, Китай может столкнуться с "долговым айсбергом" и "титаническими" кредитными рисками. По данным аналитиков, местные правительства провинций КНР накопили внебалансовый долг в объеме как минимум $5,8 трлн, что сулит риски новых дефолтов во второй экономике мира.

В сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд, с будущего года ставка увеличится до 25%.

До этого США И КНР обменялись пошлинами на $50 млрд.

20 июля президент США Дональд Трамп заявил о готовности обложить пошлинами весь китайский импортный товар на $500 млрд.

В начале октября США остановили поставки сырой нефти в Китай.

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Теги: США, Китай, ВВП, торговая война
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