Украина импортировала товаров на $15 млрд в первом квартале. Завозит оборудование: Госстат

Импорт товаров в Украину в первом квартале вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $15,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Экспорт украинских товаров сократился в годовом выражении на 26,1% за январь-март до $10,3 млрд.

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Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $5,39 млрд по сравнению с $208 млн в первом квартале 2022 года.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,66 (в первом квартале 2022 года – 0,99). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 212 стран мира.

С начала года Украина увеличила импорт наземного транспорта (кроме железнодорожного) на 38,3% до $1,39 млрд и электрооборудования — на 48,2% до $1,77 млрд. При этом сократился импорт нефти и нефтепродуктов — на 2,3% до $3,77 млрд.

Украина в первом квартале значительно сократила экспорт черных металлов — на 75,3% до $583,7 млн. Экспорт зерновых сократился незначительно — на 3,5% до $3,16 млрд.

10 мая 2023 года Кабмин закрыл лазейку для импорта российского горючего из третьих стран.

11 мая Молдова решила не ограничивать импорт украинского зерна: "Это дало бы нулевые результаты".

15 мая Министры сельского хозяйства 12 стран Евросоюза выступили против эмбарго на украинскую агропродукцию.

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