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Украина импортировала товаров на $15 млрд в первом квартале. Завозит оборудование: Госстат

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 17:30
Украина импортировала товаров на $15 млрд в первом квартале. Завозит оборудование: Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Импорт товаров в Украину в первом квартале вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $15,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики. 

Экспорт украинских товаров сократился в годовом выражении на 26,1% за январь-март до $10,3 млрд. 

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Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $5,39 млрд по сравнению с $208 млн в первом квартале 2022 года. 

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,66 (в первом квартале 2022 года – 0,99). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 212 стран мира. 

С начала года Украина увеличила импорт наземного транспорта (кроме железнодорожного) на 38,3% до $1,39 млрд и электрооборудования — на 48,2% до $1,77 млрд. При этом сократился импорт нефти и нефтепродуктов — на 2,3% до $3,77 млрд. 

Украина в первом квартале значительно сократила экспорт черных металлов — на 75,3% до $583,7 млн. Экспорт зерновых сократился незначительно — на 3,5% до $3,16 млрд. 

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Роман Брыль
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