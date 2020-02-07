PayPal не видит перспектив в Украине – Дубилет

Международная платежная система PayPal не видит перспектив в Украине, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью Громадському.

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина – неинтересный для них рынок", – сказал он.

По словам Дубилета, сейчас отсутствуют какие-либо препятствия для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства.

"Судя по всему, он просто не видит достаточного для себя потенциала", – заключил министр.

В то же время, Дубилет убежден, что PayPal придет в Украину после экономического роста страны.