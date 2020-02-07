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PayPal не видит перспектив в Украине – Дубилет

PayPal не видит перспектив в Украине – Дубилет
07.02.2020, 10:55

По мнению Дмитрия Дубилета, PayPal может прийти в Украину после экономического роста страны

Международная платежная система PayPal не видит перспектив в Украине, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью Громадському.

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина – неинтересный для них рынок", – сказал он.

По словам Дубилета, сейчас отсутствуют какие-либо препятствия для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства.

"Судя по всему, он просто не видит достаточного для себя потенциала", – заключил министр.

В то же время, Дубилет убежден, что PayPal придет в Украину после экономического роста страны.

PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском, которая сейчас является самым распространенным в мире способ расчетов в интернете. PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. В отличие от большинства других систем, PayPal работает с настоящими деньгами, а не "титульными знаками". Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Одним из соучредителей сервиса был американский программист украинского происхождения Максимилиан Левчин.
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Дмитрий Дубилет Paypal
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