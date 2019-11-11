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НБУ готов выдать лицензию PayPal

НБУ готов выдать лицензию PayPal
11.11.2019, 15:15

Украинский центробанк готов разрешить работу PayPal в Украине, если получит такую заявку

Национальный банк Украины (НБУ) готов выдать лицензию электронной платежной системе PayPal, но пока не получал соответствующей заявки от компании. Об этом сообщил директор департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз в интервью НВ Бизнес.

"Проблемы, связанные с выходом PayPal на рынок Украины, на мой взгляд, не вопрос регуляторного поля Нацбанка. Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию. Есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания приняла для себя решение пока не выходить на украинский рынок", - сказал он.

По словам Бевза, сейчас внедрить PayPal на украинский рынок пытается Министерство цифровой трансформации по поручению Кабинета министров.

"Мы ожидаем, что совместными усилиями они консолидируют те проблемы, которые могли бы помешать выходу PayPal на украинский рынок", - добавил чиновник НБУ.

PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском, которая сейчас является самым распространенным в мире способ расчетов в интернете. PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. В отличие от большинства других систем, PayPal работает с настоящими деньгами, а не "титульными знаками". Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Одним из соучредителей сервиса был американский программист украинского происхождения Максимилиан Левчин.
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