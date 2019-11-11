НБУ готов выдать лицензию PayPal

Национальный банк Украины (НБУ) готов выдать лицензию электронной платежной системе PayPal, но пока не получал соответствующей заявки от компании. Об этом сообщил директор департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз в интервью НВ Бизнес.

"Проблемы, связанные с выходом PayPal на рынок Украины, на мой взгляд, не вопрос регуляторного поля Нацбанка. Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию. Есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания приняла для себя решение пока не выходить на украинский рынок", - сказал он.

По словам Бевза, сейчас внедрить PayPal на украинский рынок пытается Министерство цифровой трансформации по поручению Кабинета министров.

"Мы ожидаем, что совместными усилиями они консолидируют те проблемы, которые могли бы помешать выходу PayPal на украинский рынок", - добавил чиновник НБУ.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что выход PayPal на украинский рынок затягивает региональный офис в Польше во главе с россиянином.