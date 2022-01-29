Украинский ВВП впервые достиг $200 млрд

Украинский долларовый ВВП впервые достиг $200 млрд. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы".

"Если посмотреть на 2021 год несомненное главное достижение – это макроэкономическая стабильность. Отдельные показатели показали рекордное значение в прошлом году", — заявил Кудин.

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И пожалуй, самый важный это абсолютный показатель долларового ВВП Украины – $200 млрд, добавил замминистра.

"Это не просто самый высокий показатель с 1991 года — это и очень значительный рост со $154 млрд почти до $200 млрд", — отметил Кудин.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,4%.

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Наталия Софиенко

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