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НБУ ухудшил прогноз роста экономики на 2022 год из-за геополитических угроз

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 15:01
НБУ ухудшил прогноз роста экономики на 2022 год из-за геополитических угроз - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,4%. Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за январь.

НБУ оставил без изменений прогноз роста ВВП за 2021 год на уровне 3%. 

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Экономику в текущем году поддержат потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли, говорится в отчете. 

Весомым сдерживающим фактором роста украинской экономики остается напряженная геополитическая ситуация, которая будет негативно влиять на инвестиционные решения.

Кроме того, несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться достаточно ощутимыми.  

Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста, уверены в НБУ. 

В 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится до около 4% в год. Этому должна поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли. 

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Роман Брыль
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