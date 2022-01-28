UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Ситуация сложная, но не критичная". Шевченко прогнозирует стабилизацию курса

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 12:17
Фото – пресс-служба форума Украина 30

Глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что курс гривни вскоре стабилизируется.

В ходе конференции "Валютная и монетарная политика НБУ" в пятницу он рассказал, что с начала года для балансировки рынка Нацбанк продал почти $1,5 млрд, но удерживать курс на каком-то уровне он не собирается.

"У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания. В то же время хочу еще раз подчеркнуть: Нацбанк не будет повторять ошибки прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне. Мы уверены, что рынок в будущем сбалансируется, и не исключаем, что может быть даже коррекция", — сказал Шевченко.

Снижение курса гривни в начале 2021 года он объясняет военной угрозой со стороны России. Это сказалось на снижении стоимости украинских активов как на внутреннем рынке, так и за рубежом, и формировании девальвационного давления на гривню.

"Ситуация сложная, но не критичная", – подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что НБУ против введения административных ограничений, которые "очень вредны для экономической активности".

"Мы пока не рассматриваем никаких рестрикций, как это было в 2008 году или же в 2014-2015 годах", – сказал глава НБУ.

  • 28 января курс доллара на межбанке впервые с начала 2015 года превысил отметку 29 грн/$.
  • Основная, но не единственная причина обесценивания гривни – военная угроза со стороны России. Дополнительное давление на гривню оказывают высокие цены на импортный газ и уголь, что требует все большей валюты для их приобретения. Спрос на валюту поддерживают нерезиденты, которые сокращают свой портфель облигаций внутреннего займа и выводят деньги из Украины.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
курс валют НБУ курс доллара Кирилл Шевченко курс гривни
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 