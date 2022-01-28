"Ситуация сложная, но не критичная". Шевченко прогнозирует стабилизацию курса

Глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что курс гривни вскоре стабилизируется.

В ходе конференции "Валютная и монетарная политика НБУ" в пятницу он рассказал, что с начала года для балансировки рынка Нацбанк продал почти $1,5 млрд, но удерживать курс на каком-то уровне он не собирается.

"У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания. В то же время хочу еще раз подчеркнуть: Нацбанк не будет повторять ошибки прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне. Мы уверены, что рынок в будущем сбалансируется, и не исключаем, что может быть даже коррекция", — сказал Шевченко.

Снижение курса гривни в начале 2021 года он объясняет военной угрозой со стороны России. Это сказалось на снижении стоимости украинских активов как на внутреннем рынке, так и за рубежом, и формировании девальвационного давления на гривню.

"Ситуация сложная, но не критичная", – подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что НБУ против введения административных ограничений, которые "очень вредны для экономической активности".

"Мы пока не рассматриваем никаких рестрикций, как это было в 2008 году или же в 2014-2015 годах", – сказал глава НБУ.

28 января курс доллара на межбанке впервые с начала 2015 года превысил отметку 29 грн/$.

Основная, но не единственная причина обесценивания гривни – военная угроза со стороны России. Дополнительное давление на гривню оказывают высокие цены на импортный газ и уголь, что требует все большей валюты для их приобретения. Спрос на валюту поддерживают нерезиденты, которые сокращают свой портфель облигаций внутреннего займа и выводят деньги из Украины.

Андрей Водяный

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