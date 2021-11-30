НБУ вслед за Минэкономики и МВФ ухудшил ожидания по восстановлению ВВП

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3%, заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.

"По прогнозам Нацбанка, рост экономики Украины в этом году будет становить около 3%. Это немного ниже, чем прогнозировалось ранее и это связано с некоторыми причинами", – отметил Лепушинский.

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Среди причин — худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы.

"Во-вторых, это карантинные ограничения, которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг. В-третьих, это высокая стоимость энергоносителей, которая будет отображаться на отдельных отраслях, в частности, в химические промышленности. В-четвертых, общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку товаров и комплектующих", – сказал он.

В НБУ прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%.

Правительство Украины сначала прогнозировало рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6%, но в мае ухудшило этот прогноз до 4,1%.

25 ноября МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%. Свои прогнозы по росту ВВП Украины снизили также J.P. Morgan и НБУ.

Министр экономики отметила, что Украина завершит 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю – ориентировочно $195 млрд. Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3%.

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Наталия Софиенко

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