UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ вслед за Минэкономики и МВФ ухудшил ожидания по восстановлению ВВП

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 16:42
НБУ вслед за Минэкономики и МВФ ухудшил ожидания по восстановлению ВВП - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3%,  заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.

"По прогнозам Нацбанка, рост экономики Украины в этом году будет становить около 3%. Это немного ниже, чем прогнозировалось ранее и это связано с некоторыми причинами", – отметил Лепушинский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Среди причин — худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы.

"Во-вторых, это карантинные ограничения, которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг. В-третьих, это высокая стоимость энергоносителей, которая будет отображаться на отдельных отраслях, в частности, в химические промышленности. В-четвертых, общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку товаров и комплектующих", – сказал он.

В НБУ прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%.

  • Правительство Украины сначала прогнозировало рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6%, но в мае ухудшило этот прогноз до 4,1%.
  • 25 ноября МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%. Свои прогнозы по росту ВВП Украины снизили также J.P. Morgan и НБУ
  • Министр экономики отметила, что Украина завершит 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю – ориентировочно $195 млрд. Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экономика Украины ввп украины национальный банк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 