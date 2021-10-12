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МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год. Улучшил на 2022-й

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 17:51
МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год. Улучшил на 2022-й - Фото
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% по итогам 2021 года. Об этом говорится в октябрьском отчете World Economic Outlook.   

В предыдущем отчете, опубликованном в апреле, МВФ ожидал роста украинской экономики в текущем году на уровне 4%.  

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В то же время, фонд повысил прогноз роста ВВП Украины на 2022 год до 3,6%. В предыдущем прогнозе рост экономики оценивался в 3,4% по итогам следующего года. 

Также МВФ ожидает, что инфляция в Украине составит 9,5% в 2021 году и 7,1% в 2022 году. 

По прогнозам МВФ рост глобальной экономики составит 5,9% по итогам 2021 года, что на 0,1 п.п. ниже июльского прогноза фонда.  

В 2022 году рост мировой экономики замедлится до 4,9%. 

МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год. Улучшил на 2022-й

"Пересмотр в сторону понижения прогноза роста глобального ВВП на 2021 год отражает проблемы развитых экономик с перебоями в цепочках поставок и развивающихся стран из-за ухудшения динамики пандемии", – объясняют в МВФ пересмотр прогноза роста глобальной экономики.  

В фонде добавляют, что указанные проблемы частично компенсируются более благоприятными краткосрочными перспективами для некоторых развивающихся стран, экспортирующих сырьевые товары.  

МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год. Улучшил на 2022-й

Однако быстрое распространение штамма Delta и угроза появления новых штаммов COVID-19 увеличивают неуверенность в том, как быстро можно преодолеть пандемию.  

МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год. Улучшил на 2022-й

  • 15 сентября Минэкономики сообщило, что рост ВВП Украины составил 2,1% в январе-июле 2021 года, по сравнению с падением в 6,1% за семь месяцев прошлого года.  В Госстате уточнили, реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года.   

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Роман Брыль
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МВФ ввп украины World Economic Outlook
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