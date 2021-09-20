Госстат уточнил рост ВВП во втором квартале. Стало лучше – 5,7%. Но все равно плохо

Реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Об этом сообщается в уточненной оценке Государственной службы статистики. Предварительная оценка Госстатом роста реального ВВП во втором квартале составляла 5,4%.

За второй квартал реальный ВВП сократился на 0,7% с учетом сезонного фактора по сравнению с первым кварталом текущего года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Наибольший рост зафиксирован в отельном секторе и организаций общепита – на 35% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Также рост продемонстрировали финансовые и страховые услуги – на 17%, образование – 10,2%, транспорт и курьерская деятельность – 9,6%, искусство и развлечения – 9,1%, оптовая и розничная торговля – 8,7%.

Падение зафиксировано в сельском хозяйстве – на 10,6%, госуправлении – 4,7% и поставках электроэнергии и газа - 1,9%.

Номинальный ВВП составляет 1,169 трлн грн, а ВВП на одного человека – 28 189 грн, добавляют в Госстате. В начале года международные агентства прогнозировали рост ВВП Украины во втором квартале на уровне 7-8%. В частности, Reuters ожидал 8% роста, Bloomberg – 7,3%. По прогнозам НБУ, рост ВВП во втором квартале ожидался на уровне 7,5%.

22 июня Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале. 16 августа Госстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 5,4%.

15 сентября минэкономики сообщило, что рост ВВП Украины составил 2,1% в январе-июле 2021 года, по сравнению с падением в 6,1% за семь месяцев прошлого года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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