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Лучший квартал за последние пять лет: рост ВВП ускорился до 5,4% – Госстат

16.08.2021, 17:28
Лучший квартал за последние пять лет: рост ВВП ускорился до 5,4% – Госстат - Фото
Фото:depositphotos.com

Реальный ВВП вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщается в оперативной оценке ВВП, опубликованной Государственной службой статистики.  

По сравнению с первым кварталом текущего года ВВП сократился на 0,8% с учетом сезонного фактора, добавляют в Госстате.  

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По итогам первого квартала ВВП вырос на 2,2% в сравнении с январем-мартом прошлого года, и сократился на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, напоминают в Госстате. 

В середине июля министерство экономики спрогнозировало, что рост ВВП по итогам второго квартала составит около 6% благодаря низкой базе сравнения прошлого года и постепенным восстановлением экономики на фоне процесса вакцинации. 

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Роман Брыль
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ВВП Госстат экономический рост
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