Лучший квартал за последние пять лет: рост ВВП ускорился до 5,4% – Госстат

Реальный ВВП вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщается в оперативной оценке ВВП, опубликованной Государственной службой статистики.

По сравнению с первым кварталом текущего года ВВП сократился на 0,8% с учетом сезонного фактора, добавляют в Госстате. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По итогам первого квартала ВВП вырос на 2,2% в сравнении с январем-мартом прошлого года, и сократился на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, напоминают в Госстате.

В середине июля министерство экономики спрогнозировало, что рост ВВП по итогам второго квартала составит около 6% благодаря низкой базе сравнения прошлого года и постепенным восстановлением экономики на фоне процесса вакцинации.

19 июля 2021 года Минэкономики дало прогноз динамики ВВП во втором квартале и по итогу 2021 года.

Роман Брыль

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