Лучший квартал за последние пять лет: рост ВВП ускорился до 5,4% – Госстат
Реальный ВВП вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщается в оперативной оценке ВВП, опубликованной Государственной службой статистики.
По сравнению с первым кварталом текущего года ВВП сократился на 0,8% с учетом сезонного фактора, добавляют в Госстате.
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По итогам первого квартала ВВП вырос на 2,2% в сравнении с январем-мартом прошлого года, и сократился на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, напоминают в Госстате.
В середине июля министерство экономики спрогнозировало, что рост ВВП по итогам второго квартала составит около 6% благодаря низкой базе сравнения прошлого года и постепенным восстановлением экономики на фоне процесса вакцинации.
- 19 июля 2021 года Минэкономики дало прогноз динамики ВВП во втором квартале и по итогу 2021 года.
- 22 июня Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале.
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