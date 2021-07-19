Рост ВВП во втором квартале будет близок к 6% – Минэкономики

Министерство экономики оценивает рост ВВП по итогам второго квартала на уровне 6%. Об этом сообщается на сайте Минэкономики в обзоре ВВП.

"Динамика ВВП I кв. 2021 соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. В IV кв. 2021 экономическое восстановление хотя и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако, с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд", – отмечается в комментарии министерства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

По предварительным оценкам Минэкономики, по итогам пяти месяцев рост ВВП составил 0,7%.

"Вместе с тем такой рост ВВП является несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшийся в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым "отставанием" развития строительства и сельского хозяйства.

По расчетам Минэкономики, рост ВВП во II кв. 2021 составит около 6% (к II кв. 2020 года).

"В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание. Также способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", – отмечают в Минэкономики.

По данным Госстата, падение ВВП в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом составило 1,2%. Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.