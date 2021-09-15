ВВП Украины вырос на 2,1% за семь месяцев 2021 года – Минэкономики

Рост ВВП Украины составил 2,1% в январе-июле 2021 года, по сравнению с падением в 6,1% за семь месяцев прошлого года. Об этом говорится в обзоре экономической активности министерства экономики.

Все виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, демонстрировали рост в июле, чему способствовало ослабление карантинных ограничений и более оптимистические настроения бизнеса, указано в обзоре. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Вместе с тем, о послекризисном оздоровлении экономики пока говорить рано, подчеркивают в Минэкономики.

В промышленности рост продолжается на протяжении последних пяти месяцев, хотя в июле он замедлился до 0,2%. Сводный индекс производства (СИП) увеличился на 1,3% в январе-июле против 1% в январе-июне 2021 года, и падения на 6,6% в январе-июле 2020 года.

Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 9,2% в июле против падения на 16% в июне 2021. Возврат к росту обусловлен активной фазой кампании по уборке урожая.

Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 4% по итогу 2021 года.

Основными рисками, способными замедлить темпы роста в министерстве видят возможное введение новых карантинных ограничений, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках, полноценный запуск "Северного потока-2", который может негативно сказаться на поступлениях от транзита газа через территорию Украины.

19 июля 2021 года Минэкономики дало прогноз динамики ВВП во втором квартале и по итогу 2021 года.

22 июня Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале.

По итогам второго квартала реальный ВВП вырос на 5,4%. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Роман Брыль

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