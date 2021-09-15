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ВВП Украины вырос на 2,1% за семь месяцев 2021 года – Минэкономики

15.09.2021, 13:28
ВВП Украины вырос на 2,1% за семь месяцев 2021 года – Минэкономики - Фото
Фото: depositphotos.com

Рост ВВП Украины составил 2,1% в январе-июле 2021 года, по сравнению с падением в 6,1% за семь месяцев прошлого года. Об этом говорится в обзоре экономической активности министерства экономики.   

Все виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, демонстрировали рост в июле, чему способствовало ослабление карантинных ограничений и более оптимистические настроения бизнеса, указано в обзоре. 

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Вместе с тем, о послекризисном оздоровлении экономики пока говорить рано, подчеркивают в Минэкономики.  

В промышленности рост продолжается на протяжении последних пяти месяцев, хотя в июле он замедлился до 0,2%. Сводный индекс производства (СИП) увеличился на 1,3% в январе-июле против 1% в январе-июне 2021 года, и падения на 6,6% в январе-июле 2020 года. 

Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 9,2% в июле против падения на 16% в июне 2021. Возврат к росту обусловлен активной фазой кампании по уборке урожая. 

Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 4% по итогу 2021 года. 

Основными рисками, способными замедлить темпы роста в министерстве видят возможное введение новых карантинных ограничений, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках, полноценный запуск "Северного потока-2", который может негативно сказаться на поступлениях от транзита газа через территорию Украины.  

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Роман Брыль
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ВВП промышленное производство минэкономики карантинные ограничения
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