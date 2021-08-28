Morgan Stanley ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley ухудшил с 4,5% до 3,4% прогноз роста ВВП Украины на 2021 год. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на текст прогноза, имеющийся в распоряжении агентства.

Банк сохранил прогноз роста украинской экономики на уровне 4,2% на 2022 год, говорится в документе. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В Morgan Stanley ожидают стабильной динамики роста ВВП в третьем и четвертом квартале благодаря высокому урожаю, восстановлению экономической активности по мере снятия карантинных ограничений, и восстановлению внешнего спроса.

Основным фактором риска для украинской экономики в банке называют низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

Также аналитики Morgan Stanley прогнозируют увеличение Национальным банком Украины учетной ставки с 8% до 8,5% во время следующего пересмотра 9 сентября.

Согласно июльскому прогнозу министерства экономики, рост ВВП составит 4,1% в 2021 году. В НБУ ожидает роста в 3,8% в текущем году и 4% в 2022-2023 годах. Liga: Report. Попробуйте универсальный онлайн-сервис и отчитывайтесь просто где угодно и когда угодно. Получите доступ уже сегодня. Скорая помощь по вопросам предоставления налоговой, финансовой и статистической отчетности – это. Попробуйте универсальный онлайн-сервис и отчитывайтесь просто где угодно и когда угодно.

По данным Госстата реальный ВВП Украины во втором квартале вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

30 июля НБУ спрогнозировал, что экономика Украины по итогам текущего года вырастет на 3,8%. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.