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Morgan Stanley ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год

28.08.2021, 09:58
Morgan Stanley ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год - Фото
Фото: пресс-служба Morgan Stanley

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley ухудшил с 4,5% до 3,4% прогноз роста ВВП Украины на 2021 год. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на текст прогноза, имеющийся в распоряжении агентства.   

Банк сохранил прогноз роста украинской экономики на уровне 4,2% на 2022 год, говорится в документе. 

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В Morgan Stanley ожидают стабильной динамики роста ВВП в третьем и четвертом квартале благодаря высокому урожаю, восстановлению экономической активности по мере снятия карантинных ограничений, и восстановлению внешнего спроса. 

Основным фактором риска для украинской экономики в банке называют низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.   

Также аналитики Morgan Stanley прогнозируют увеличение Национальным банком Украины учетной ставки с 8% до 8,5% во время следующего пересмотра 9 сентября. 

Согласно июльскому прогнозу министерства экономики, рост ВВП составит 4,1% в 2021 году. В НБУ ожидает роста в 3,8% в текущем году и 4% в 2022-2023 годах. 

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  • 30 июля НБУ спрогнозировал, что экономика Украины по итогам текущего года вырастет на 3,8%.   

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Роман Брыль
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ВВП Morgan Stanley минэкономики
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