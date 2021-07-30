НБУ прогнозирует устойчивый рост ВВП и замедление инфляции

Потребительская инфляция в 2021 году составит 9,6% и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года. Экономика Украины по итогам текущего года вырастет на 3,8%. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка за июль 2021 года.

По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться в конце этого года и достигнет цели 5% в 2022 году.

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Как и ранее, Нацбанк ожидает, что инфляция достигнет пика осенью этого года на фоне высоких мировых цен, дальнейшего восстановления внутреннего спроса и низкой базы сравнения, после чего начнет снижаться. В конце 2021 показатель составит 9,6%, а во второй половине 2022 года – вернется к цели 5%.

"Этому будут способствовать ужесточение монетарной политики, высокие урожаи, коррекция мировых цен на сырьевые товары и исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года. Экономика будет возобновляться благодаря увеличению как внутреннего, так и внешнего спроса", – отмечают эксперты НБУ.

В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,8%. Основным драйвером будет частное потребление, что повысится на 8%.

"Этот фактор вместе с благоприятными условиями внешней торговли компенсируют потери экономики из-за усиления карантина зимой и весной и действие других временных факторов. Распространение вакцинации позволит быстрее восстановиться наиболее пострадавшем от карантина сектора услуг и пассажирских перевозок. Экономическая активность также оживится вследствие высокого внешнего спроса", – считают в НБУ.

Также в Нацбанке подчеркивают, что благоприятные условия торговли позволят улучшить финансовое состояние экспортеров и восстановить инвестиционную активность.

"В 2022-2023 годах экономика Украины будет расти приблизительно на 4% ежегодно. Кроме высокого частного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий благодаря лучшим финансовым результатам и активизации кредитования", – прогнозируют в НБУ.

По данным Госстата, падение ВВП в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом составило 1,2%. Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

22 июля НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 8% в ответ на ускорение инфляции.

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Юрий Тарасовский

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