МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году с 5,5% (январский прогноз) до 6%. Об этом сказано в обзоре World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries.
По прогнозам МВФ, в 2022 году мировая экономика вырастет на 4,4% (на 0,2 п.п. превышает предыдущий прогноз).
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ВВП стран с формирующимся рынком в 2021 году вырастет на 6,7% (ранее – 6,3%), в 2022 году – на 5%.
Экономика Китая в 2021 году ускорится до 8,4% с 8,1%, в 2022 году МВФ ожидает роста на 5,6%.
Прогноз по росту экономики развитых стран в 2021 году улучшен на 0,8 п.п. – до 5,1%, в 2022 году ожидается рост на 3,6%.
МВФ ожидает, что экономика США в 2021 году вырастет до 6,4% (5,1%), в 2022 году рост ВВП составит 3,5% (2,5%).
По прогнозам Фонда, рост экономики стран еврозоны составит 4,4% (4,2%), в 2022 году ожидается 3,8%.
Прогноз по росту ВВП Великобритании улучшен на 0,8 п.п. – до 5,3%, в 2022 году рост экономики прогнозируется на уровне 2,5%.
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МВФ ожидает, что рост экономики РФ в 2021 году составит 3,8% (3%), в 2022 году – 3,8% (3,4%).
В Фонде отмечают, что увеличение прогнозов роста мировой экономики в 2021 и 2022 годах в основном связано с пересмотром прогнозов по странам с развитой экономикой, в частности значительным повышением оценок по США (1,3 п.п.), рост экономики которых в этом году, как ожидается, составит 6,4%.
"США стали единственной крупной экономикой, уровень ВВП которой, согласно прогнозам, превысит значения, которые прогнозировались на 2022 год в отсутствие пандемии. В других странах с развитой экономикой, включая зону евро, в этом году также произойдет оживление экономической активности, но его темпы будут более медленными", – отмечают в МВФ.
На днях директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что к концу 2021 года только небольшая группа стран превзойдет докризисные показатели роста экономики.
- В январе 2021 года МВФ улучшил свой прогноз роста экономики с 5,2% до 5,5% в 2021 году.
- 22 марта первый замглавы МВФ Джеффри Окамото заявил, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось.
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