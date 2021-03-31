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МВФ улучшит прогноз восстановления мировой экономики. Что повлияло

31.03.2021, 09:11
МВФ улучшит прогноз восстановления мировой экономики. Что повлияло - Фото
Кристалина Георгиева (Фото: EPA)

Международный валютный фонд улучшит свой прогноз по восстановлению глобальной экономики в 2021-2022 годах. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает пресс-служба МВФ.

"В январе мы прогнозировали рост на уровне 5,5% в 2021 году. Теперь мы ожидаем дальнейшего ускорения", – заявила Георгиева.

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Новые данные будут указаны в новом обзоре мировой экономики. Среди причин улучшения прогноза Георгиева отметила одобрение в США нового пакета экономических стимулов на $1,9 трлн и расширение вакцинации от COVID-19.

"Это позволяет пересмотреть в сторону повышения наш глобальный прогноз на этот год и на 2022 год", – заявила директор-распорядитель МВФ.

Она добавила, что по мерам восстановления увеличивается разрыв между странами и регионами. К концу 2021 только небольшая группа стран превзойдет показатели докризисные показатели роста экономики.

"Мы наблюдаем многоскоростное восстановление, которое все чаще приводится в действие двумя двигателями – США и Китаем. Они являются частью небольшой группы стран, которые к концу 2021 года значительно опередят свои докризисные уровни ВВП", – отметила Георгиева.

Глобально фискальные меры стран для восстановления экономики составляют $16 трлн. Без этих мер сокращение ВВП в 2020 году было бы в три раза хуже, отметила Георгиева. 

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Александр Мясищев
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МВФ Кристалина Георгиева коронакризис восстановление экономики
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