UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики после пандемии

26.01.2021, 17:00
МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики после пандемии - Фото
Надпись на фасаде здания МВФ (фото - ЕРА)

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%, что выше октябрьского прогноза. Об этом говорится в докладе "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook) за январь 2021 года.

После серьезной рецессии в 2020 году МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и 4,2% в следующем году.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Показатель 2021 года на 0,3 п.п. выше октябрьского прогноза. "И это отражает положительный эффект от успеха вакцины, который мы наблюдали до конца прошлого года, и дополнительную политическую поддержку, оказанную в некоторых странах. Но это было частично компенсировано восстановлением распространения вируса в нескольких странах и внедренными мероприятиями сдерживания, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность", – отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат.

В то же время она предупредила, что данный прогноз характеризуется значительной неопределенностью, поскольку в частности медленное распространение вакцин и мутации вируса могут ухудшить результаты.

Аналитики МВФ отмечают, что темпы экономического восстановления в разных государствах будут отличаться друг от друга в зависимости от ряда факторов.

Так, темпы роста ВВП стран с развитой экономикой в текущем году, как ожидается, составят 4,3% (улучшение на 0,4 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), а в 2022 г. – 3,1%.

В частности, экономика США, согласно оценкам, после сокращения на 3,4% в 2020 году увеличится в 2021 году на 5,1% (улучшение на 2 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом) и на 2,5% в 2022 году. При этом экономическая активность в США, а также в Японии во второй половине 2021 года, по прогнозам, выйдет на уровень, предшествовавший пандемии.

Прогноз по росту экономики еврозоны в 2021 году был пересмотрен в сторону понижения – с 5,2% до 4,2%. В следующем году, как считают эксперты, ВВП европейских стран увеличится на 3,6%, падение ВВП еврозоны в 2020 году, по подсчетам, составило 7,2%.

Темы роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году ожидаются на уровне 6,3% (улучшение на 0,3 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022 году – 5%. В этой группе наибольшего роста ВВП в 2021 году эксперты ожидают в Индии – на 11,5%. Темпы роста ВВП Китая, по оценкам фонда, составят в 2021 году 8,1% (ухудшение на 0,1 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022 году – 5,6%. В 2020 году ВВП КНР, согласно оценкам, увеличился на 2,3%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
МВФ мировая экономика ВВП прогноз

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 