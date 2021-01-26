МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики после пандемии

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%, что выше октябрьского прогноза. Об этом говорится в докладе "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook) за январь 2021 года.

После серьезной рецессии в 2020 году МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и 4,2% в следующем году.

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Показатель 2021 года на 0,3 п.п. выше октябрьского прогноза. "И это отражает положительный эффект от успеха вакцины, который мы наблюдали до конца прошлого года, и дополнительную политическую поддержку, оказанную в некоторых странах. Но это было частично компенсировано восстановлением распространения вируса в нескольких странах и внедренными мероприятиями сдерживания, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность", – отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат.

В то же время она предупредила, что данный прогноз характеризуется значительной неопределенностью, поскольку в частности медленное распространение вакцин и мутации вируса могут ухудшить результаты.

Аналитики МВФ отмечают, что темпы экономического восстановления в разных государствах будут отличаться друг от друга в зависимости от ряда факторов.

Так, темпы роста ВВП стран с развитой экономикой в текущем году, как ожидается, составят 4,3% (улучшение на 0,4 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), а в 2022 г. – 3,1%.

В частности, экономика США, согласно оценкам, после сокращения на 3,4% в 2020 году увеличится в 2021 году на 5,1% (улучшение на 2 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом) и на 2,5% в 2022 году. При этом экономическая активность в США, а также в Японии во второй половине 2021 года, по прогнозам, выйдет на уровень, предшествовавший пандемии.

Прогноз по росту экономики еврозоны в 2021 году был пересмотрен в сторону понижения – с 5,2% до 4,2%. В следующем году, как считают эксперты, ВВП европейских стран увеличится на 3,6%, падение ВВП еврозоны в 2020 году, по подсчетам, составило 7,2%.

Темы роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году ожидаются на уровне 6,3% (улучшение на 0,3 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022 году – 5%. В этой группе наибольшего роста ВВП в 2021 году эксперты ожидают в Индии – на 11,5%. Темпы роста ВВП Китая, по оценкам фонда, составят в 2021 году 8,1% (ухудшение на 0,1 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022 году – 5,6%. В 2020 году ВВП КНР, согласно оценкам, увеличился на 2,3%.

В ООН заявили, что мировая экономика сократилась в 2020 году на 4,3%.

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Наталия Софиенко

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