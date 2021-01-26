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Мировая экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест из-за пандемии – исследование

26.01.2021, 08:47
Мировая экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест из-за пандемии – исследование - Фото
Иллюстрация: pixabay.com

Пандемия COVID-19 привела к потере четверти миллиарда рабочих мест – это вчетверо больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).

В прошлом году во всем мире было сокращено 8,8% рабочего времени, что эквивалентно 255 млн полных рабочих мест. Такие потери объясняются или сокращением рабочего времени работников по найму или беспрецедентным сокращением рабочих мест, охватившем 114 млн человек во всем мире.

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По данным МОТ, 71% потерь занятости (81 млн человек) произошел в форме не безработицы, а бездеятельности: люди покинули рынок труда, так как не смогли работать, возможно, из-за локдауна.

В результате совокупные доходы работников в мире сократились на 8,3% – на $3,7 трлн, что составляет 4,4% глобального ВВП.

В отчете МОТ отмечается, что проблемы на рынке труда коснулись больше женщин, чем мужчин. В глобальном масштабе потери занятости среди женщин составляют 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин.

Также сообщается, что сильнее всего кризис ударил по молодежи. Так, потеря занятости среди молодежи (15-24 года) составила 8,7% по сравнению с 3,7% среди взрослых. Больше всего от кризиса, как следует из отчета, пострадали сектор услуг по размещению и питанию, где занятость сократилась в среднем более чем на 20%.

В то же время в представленном в понедельник в штаб-квартире ООН докладе "Мировое экономическое положение и перспективы" указано, что мировая экономика сократилась в 2020 году на 4,3%.

"В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года, – отмечается в документе. – Ожидаемое в 2021 году скромное восстановление на 4,7% едва ли компенсирует потери 2020 года".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал кризис, вызванный коронавирусом, сильнейшим за последние 90 лет.

  • В октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 1,5%

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Наталия Софиенко
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