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Уровень 2013-го. Dragon Capital улучшил прогноз восстановления экономики Украины

04.02.2021, 13:06
Уровень 2013-го. Dragon Capital улучшил прогноз восстановления экономики Украины - Фото
Томаш Фиала (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины на 2021 год. Экономика страны должна вырасти на 5,3% сообщил гендиректор инвесткомпании Томаш Фиала на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.

"Мы сделали апгрейд по ВВП. Если правительство предсказывает 4,6% роста, то мы ожидаем 5,3%. Курс мы ожидаем на конец года на уровне 28 грн/$, средний курс – 27,2 грн/$", – заявил Фиала и отметил, что курс доллара остается стабильным.

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Фиала добавил, что прогнозируемые размеры номинального ВВП ($171 млрд) сравнимы с показателями 2013 года, когда Украина потеряла часть территории и экономики в результате российской агрессии.

В Dragon Capital несколько ухудшили прогноз по инфляции, до 6,5%. Дефицит бюджета в 2021 году должен составить 5,2%.

В компании ожидают, что по итогам 2020 года падение ВВП Украины составило 4%. Такой результат Фиала назвал положительным в условиях коронакризиса.

"Это один из лучших результатов в Европе. В целом цифры по Еврозоне – -6,8% по прошлому году. Если оправдается наш прогноз, то уже в IV квартале 2020 года мы достигли уровня IV квартала 2019 года, поэтому мы уже вернулись на доковидный уровень ВВП", – подчеркнул Фиала.

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Александр Мясищев
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Томаш Фиала ВВП Dragon Capital экономика Украины прогноз ВВП

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