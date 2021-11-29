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Вслед за МВФ Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на 2021 год

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 17:37
Вслед за МВФ Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на 2021 год - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2021 году – до 3% . В июле в министерстве сообщали о рост ВВП на уровне 4,1% в текущем году, сообщает РБК со ссылкой на ответ министерства на запрос издания.

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"Ожидаются несколько более низкие темпы роста ВВП и в этом, и в следующем году. Рост ВВП по итогам 2021 года ожидается на уровне 3%", — сообщили в Минэкономике.

В министерстве отметили, что экономика в текущем году характеризуется признаками постепенного восстановления. Почти все виды экономической деятельности демонстрируют рост по сравнению с 2020 годом. 

  • Правительство Украины сначала прогнозировало рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6%, но в мае ухудшило этот прогноз до 4,1%.
  • 25 ноября МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%. Свои прогнозы по росту ВВП Украины снизили также J.P. Morgan и НБУ. НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1% из-за негативного влияния пандемии и резкого повышения цен на газ.
  • Министр экономики отметила, что Украина завершит 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю – ориентировочно $195 млрд.

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Наталия Фреик
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