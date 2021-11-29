Украина закончит год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю – глава Минэкономики
Украина завершит 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю – ориентировочно $195 млрд. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
По данным Всемирного Банка, долларовый ВВП Украины достигал самых высоких значений в 2008 году – $179,8 млрд и в 2013 году – $183,3 млрд.
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"В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста ВВП, благодаря старту ряда программ: масштабной термомодернизация жилых домов, комплексного восстановления систем орошения на Юге Украины, массового дешевого ипотечного кредитования, активного финансирования экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта", – написала министр в Facebook.
В частности, Украина до 2025 года потратит 100 млрд грн на программу термомодернизации жилых домов, о чем сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-брифинге 26 ноября.
- 25 ноября МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%. Свои прогнозы по росту ВВП Украины снизили также J.P. Morgan и НБУ.
- 26 ноября президент Владимир Зеленеский анонсировал ускорение реформы термомодернизации.
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