Украина закончит год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю – глава Минэкономики

Украина завершит 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю – ориентировочно $195 млрд. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

По данным Всемирного Банка, долларовый ВВП Украины достигал самых высоких значений в 2008 году – $179,8 млрд и в 2013 году – $183,3 млрд.

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"В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста ВВП, благодаря старту ряда программ: масштабной термомодернизация жилых домов, комплексного восстановления систем орошения на Юге Украины, массового дешевого ипотечного кредитования, активного финансирования экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта", – написала министр в Facebook.

В частности, Украина до 2025 года потратит 100 млрд грн на программу термомодернизации жилых домов, о чем сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-брифинге 26 ноября.

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Роман Брыль

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