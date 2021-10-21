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НБУ ухудшил прогноз роста ВВП из-за пандемии и роста цен на газ

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 15:52
НБУ ухудшил прогноз роста ВВП из-за пандемии и роста цен на газ - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1% из-за негативного влияния пандемии и резкого повышения цен на газ. Об этом сообщил глава правления НБУ Кирилл Шевченко на брифинге 21 октября.

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Глава НБУ отметил, что в первом полугодии 2021 года восстановления экономики было слабее, чем прогнозировал НБУ из-за влияния пандемии и повышения цен на газ. В тоже время НБУ констатирует признаки оживления экономики во втором полугодии.

Также в НБУ пересмотрели прогноз роста ВВП Украины на 2022 год в сторону снижения с 4% до 3,8%. Среди главных причин – неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и логистических проблем, которые будут ограничивать выпуск украинской промышленности.

В то же время Нацбанк сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 4%. 

Инфляции будет держаться на уровне 9,6% в 2021 году и замедлиться до 5% в конце 2022 года, прогнозируют в НБУ.

Благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам дефицит текущего счета в 2021 году составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3-4% ВВП.

По словам главы НБУ, сбудется ли макропрогноз НБУ, зависит от продолжения сотрудничества Украины с МВФ – выполнение действующей программы stand-by.

"Сотрудничество с МВФ будет способствовать ускорению экономического роста, стабилизации инфляции на уровне цели и сдерживание международных резервов в объеме $30-31 млрд в последующие годы", – добавил Шевченко.

  • В июле 2021 года Нацбанк прогнозировал, что ВВП по итогам текущего года вырастет на 3,8%, инфляция составит 9,6% и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года. 
  • 21 октября Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 8,5%.

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Наталия Фреик
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