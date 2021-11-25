МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год. Второй раз за осень
Международный валютный фонд ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%, говорится в прессрелизе МВФ.
В Фонде отмечают, что восстановление экономики, начавшееся во второй половине 2020 года, застопорилось в 2021 году.
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МВФ оставил без изменений ожидания роста ВВП Украины в 2022 году на уровне 3,6%, в 2023-м — 3,4%.
В документе указан прогноз нулевого баланса текущего счета в 2021 году с дальнейшим переходом в дефицит текущего счета до 2,7% ВВП в 2022-м и 3,2% ВВП в 2023-м.
Также прогноз предусматривает поступление прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП в текущем году, 2,4% ВВП — в следующем и 2,5% – в 2023-м.
- 12 октября МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год, но улучшил на 2022-й. В предыдущем отчете, опубликованном в апреле, МВФ ожидал роста украинской экономики в текущем году на уровне 4%.
- 19 ноября J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины почти в два раза – с 4,5% до 2,3% в 2021 году, при этом сохранили прогноз на 2022 год – рост ВВП на 5%.
- 24 ноября Украина получила второй транш от МВФ по программе stand-by в размере $699 млн.
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