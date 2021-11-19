J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год

J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины почти в два раза с 4,5% до 2,3% в 2021 году, при этом сохранили прогноз на 2022 год – рост ВВП на 5%. Об этом говорится в ноябрьском обзоре J.P. Morgan, сообщает Интерфакс-Украина.

Аналитики оставили без изменений прогноз номинального ВВП на 2021 год на рекордном уровне $197 млрд (с 2022 года – на уровне $227 млрд), добавляют в агентстве.

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На корректировку аналитиками J.P. Morgan прогноза роста реального ВВП Украины повлияла оценка Гостата роста ВВП в июле-сентябре на уровне 2,4% в годовом измерении. Прогноз J.P. Morgan предусматривал рост ВВП на 6,7% за этот период.

Кроме того, аналитики J.P. Morgan допускают еще более слабый рост ВВП в Украине в четвертом квартале и, как следствие, рост на 2% или меньше реального ВВП в 2021 году.

J.P. Morgan ожидает инфляцию на уровне 9,4% в Украине в 2021 году, в 2022-м – 8,3%.

Дефицит текущего счета по итогам года составит 1,2% ВВП, в следующем году углубится до 2,3% ВВП.

При этом дефицит госбюджета аналитики прогнозируют в 2021 году на уровне 3,9% по сравнению с заложенными в законе о госбюджете на 2021 год 5,5%.

В свою очередь, в ноябре аналитики другого американского инвестбанка – Morgan Stanley – снизили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3% с 3,4%, прогноз роста на 2022 год также понижен до 3,5% с 4,2% из-за угрозы новых ограничений, связанных с коронавирусом.

В октябре Нацбанк Украины ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1% из-за пандемии и роста цен на газ. МВФ в октябрьском отчете ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% по итогам 2021 года.

В ноябре ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 и 2022 годах на уровне 3,5%.

Госстат понизил прогноз роста реального ВВП по итогам третьего квартала до 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, после роста в 5,7% во втором квартале.

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Наталия Фреик

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