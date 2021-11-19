UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 15:03
J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год - Фото
Фото: depositphotos.com

J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины почти в два раза с 4,5% до 2,3% в 2021 году, при этом сохранили прогноз на 2022 год – рост ВВП на 5%. Об этом говорится в ноябрьском обзоре J.P. Morgan, сообщает Интерфакс-Украина.

Аналитики оставили без изменений прогноз номинального ВВП на 2021 год на рекордном уровне $197 млрд (с 2022 года – на уровне $227 млрд), добавляют в агентстве.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

На корректировку аналитиками J.P. Morgan прогноза роста реального ВВП Украины повлияла оценка Гостата роста ВВП в июле-сентябре на уровне 2,4% в годовом измерении. Прогноз J.P. Morgan предусматривал рост ВВП на 6,7% за этот период.

Кроме того, аналитики J.P. Morgan допускают еще более слабый рост ВВП в Украине в четвертом квартале и, как следствие, рост на 2% или меньше реального ВВП в 2021 году.

J.P. Morgan ожидает инфляцию на уровне 9,4% в Украине в 2021 году, в 2022-м – 8,3%.

Дефицит текущего счета по итогам года составит 1,2% ВВП, в следующем году углубится до 2,3% ВВП.

При этом дефицит госбюджета аналитики прогнозируют в 2021 году на уровне 3,9% по сравнению с заложенными в законе о госбюджете на 2021 год 5,5%.

В свою очередь, в ноябре аналитики другого американского инвестбанка – Morgan Stanley – снизили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3% с 3,4%, прогноз роста на 2022 год также понижен до 3,5% с 4,2% из-за угрозы новых ограничений, связанных с коронавирусом.

  • В октябре Нацбанк Украины ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1% из-за пандемии и роста цен на газ. МВФ в октябрьском отчете ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% по итогам 2021 года.
  • В ноябре ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 и 2022 годах на уровне 3,5%.
  • Госстат понизил прогноз роста реального ВВП по итогам третьего квартала до 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, после роста в 5,7% во втором квартале.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВВП J.P. Morgan реальный ВВП
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 