Рост ВВП замедлился до 2,4% в третьем квартале – Госстат
15.11.2021, 16:14
Фото: depositphotos.com
Реальный ВВП Украины по итогам третьего квартала увеличился на 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, после роста в 5,7% во втором квартале. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По сравнению со вторым кварталом текущего года реальный ВВП вырос на 1,4%, с учетом сезонного фактора, добавляют в Госстате.
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- 22 июня Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале. Реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
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