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Рост ВВП замедлился до 2,4% в третьем квартале – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 16:14
Рост ВВП замедлился до 2,4% в третьем квартале – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Реальный ВВП Украины по итогам третьего квартала увеличился на 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, после роста в 5,7% во втором квартале. Об этом сообщает Государственная служба статистики.  

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По сравнению со вторым кварталом текущего года реальный ВВП вырос на 1,4%, с учетом сезонного фактора, добавляют в Госстате.

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Роман Брыль
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ВВП Госстат реальный ВВП
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