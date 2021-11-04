UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 и 2022 годах на 3,5%

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 09:58
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 и 2022 годах на 3,5% - Фото
ЕБРР (Фото: пресс-служба ЕБРР)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 году. Банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 и 2022 годах на 3,5%, говорится в опубликованном в четверг докладе банка о региональных экономических перспективах.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Способствовать росту экономики будет урожай зерновых и продолжение нормализации активности бизнеса. Среди рисков – медленное продвижение реформ и развертывание вакцинации.

По прогнозам ЕБРР, в начале 2022 года показатели инфляции начнут переходить к цели НБУ в 5%, поскольку постепенно иссякнет эффект низкой базы сравнения.

Ожидается, что показатель инфляции приблизится к инфляционному таргету ближе к концу 2022 или 2023-го.

Аналитики отмечают, что, учитывая очень положительные показатели в первом полугодии, ЕБРР улучшил свой прогноз роста в 2021 году для региона инвестиций до 5,5%, то есть на 1,3 процентного пункта по сравнению со своим июньским прогнозом, но при этом Банк предупреждает о наличии ряда серьезных угроз.

"Из-за высоких цен на сырьевые товары и энергоносители, дефицит на рынке труда, разрывы цепочек поставки и девальвацию местной валюты в некоторых экономиках региона инвестиций ЕБРР началось ускорение инфляции, причем еще до недавнего увеличения количества случаев инфицирования Covid-19", – говорится в пресс-релизе ЕБРР.

  • 15 сентября Минэкономики сообщило, что рост ВВП Украины составил 2,1% в январе-июле 2021 года, по сравнению с падением в 6,1% за семь месяцев прошлого года. В Госстате уточнили, что реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
  • МВФ в октябрьском отчете ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% по итогам 2021 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕБРР ВВП экономика Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 