НБУ спрогнозировал рост тарифов на коммунальные услуги

Национальный банк прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду в Украине будут повышаться из-за дорогостоящего газа. Этот процесс будет постепенным и затянется на несколько лет, пока тарифы не выйдут на рыночный уровень, говорится в новом инфляционном отчете НБУ.

Нацбанк предупредил, что фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, введенные в 2021 году, привели к значительным разрывам между ценами для населения и бизнеса, что может привести к повышению тарифов для населения до рыночно обоснованных уровней.

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Отсрочка коррекции тарифов будет аккумулировать квазифискальные (внебюджетные) дефициты и ценовое давление в будущем, а быстрое повышение чревато скачком инфляции, и так находящейся на многолетних максимумах и значительно отклонившейся от целевого уровня 5% ± 1 в. п. Поэтому НБУ прогнозирует, что приведение большинства тарифов к импортному паритету будет постепенным и продлится несколько лет.

В мае 2021 года в Украине были введены годовые контракты с фиксированным тарифом на газ для населения.

Осенью были зафиксированы тарифы на услуги отопления и горячую воду, а тарифы на электроэнергию для некоторых категорий потребителей были даже снижены.

В декабре 2021 года цена на газ в Европе достигла исторического максимума – более $2000 за тысячу кубометров.

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Андрей Водяный

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