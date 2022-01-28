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НБУ спрогнозировал рост тарифов на коммунальные услуги

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28.01.2022, 11:06
НБУ спрогнозировал рост тарифов на коммунальные услуги - Фото
Фото: Киевтеплоэнерго

Национальный банк прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду в Украине будут повышаться из-за дорогостоящего газа. Этот процесс будет постепенным и затянется на несколько лет, пока тарифы не выйдут на рыночный уровень, говорится в новом инфляционном отчете НБУ.

Нацбанк предупредил, что фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, введенные в 2021 году, привели к значительным разрывам между ценами для населения и бизнеса, что может привести к повышению тарифов для населения до рыночно обоснованных уровней.

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Отсрочка коррекции тарифов будет аккумулировать квазифискальные (внебюджетные) дефициты и ценовое давление в будущем, а быстрое повышение чревато скачком инфляции, и так находящейся на многолетних максимумах и значительно отклонившейся от целевого уровня 5% ± 1 в. п. Поэтому НБУ прогнозирует, что приведение большинства тарифов к импортному паритету будет постепенным и продлится несколько лет.

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Андрей Водяный
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