Украинцы смогут следить за ценами на продукты и медикаменты в режиме онлайн

В Украине запустили новый сервис по декларированию цен, а также дашборд, по которому украинцы смогут отслеживать изменения в стоимости товаров, сообщает пресс-офис Министерства цифровой трансформации. На дашборде украинцы смогут посмотреть, есть ли те или иные товары в наличии в конкретных магазинах или аптеках города, а также узнать их актуальную цену.

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Работать новый сервис по декларированию будет следующим образом. Предприниматели, занимающиеся реализацией товаров, должны будут при увеличении их стоимости более, чем на 5%, подавать информацию о таких изменениях через электронный кабинет. Вся поступившая информация будет сразу же выводиться на дашборд, а также сохраняться в центральной базе данных в виде единого электронного реестра. Сотрудники органов по защите прав потребителей смогут дополнительно отслеживать динамику роста цен через свои электронные кабинеты.

Если цена на товар будет подниматься выше, чем на 5%, такой товар необходимо будет декларировать. За исходную цену для сравнения будет приниматься стоимость этого же товара по состоянию на 21 мая. При этом, начинать реализацию подорожавшей продукции можно будет не сразу - срок старта продаж будет зависеть от размера наценки:

- при увеличении цены на 5-9% товар можно будет начинать продавать через три дня после его декларирования;

- при увеличении цены на 10-14% - через 14 дней;

- при увеличении на 15% и более - через 30 дней.

День самого декларирования при подсчете сроков приниматься во внимание не будет.

Вносить информацию (декларировать) нужно будет только по двум группам товаров:

- товары противоэпидемического назначения: антисептики, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты и некоторые лекарства;

- социально значимые товары.

Нарушением будет считаться, если цена на эти товары в 1,2 раза и более будет превышать цену, рекомендованную государством. Нарушителей обещают штрафовать в размере 3400-4250 грн за каждый выявленный случай необоснованного поднятия цен. Если же на товар предоставлялась скидка, действие которой закончилось после 21 мая, такое поднятие цены считаться нарушением не будет.

На сегодня социально значимыми товарами признаны:

гречневая крупа сахар-песок пшеничная мука высшего сорта макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта) пастеризованное молоко с 2,5% жирностью (в пленке) пшенично-ржаной хлеб куриные яйца категории С1 птица (в виде куриной тушки) минеральная вода без газа сливочное масло с жирностью 72,5%.

С полным перечнем товаров противоэпидемического назначения можно ознакомиться по ссылке.

СПРАВКА. Дашборд (на англ. - dashboard) - это своего рода комплексный "умный отчет", информационная панель, на которой в режиме реального времени отображаются разные данные, которые связаны между собой по смыслу - статистика, цифры, показатели, графики и тому подобное.

В апреле Госстат опубликовал статистику, какие продукты подорожали с начала года больше всего.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"