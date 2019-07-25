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25.07.2019, 09:16

Счетная палата: госбюджет не выполняется, риски растут

Счетная палата: госбюджет не выполняется, риски растут

По словам главы Счетной палаты, риски невыполнения бюджета растут

За январь-июнь план расходов общего фонда госбюджета не выполнен на 42,7 млрд грн, а план доходов - на 28 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины в первом полугодии на основании отчетности Государственной казначейской службы Украины.

Пацкан отметил, что общий фонд госбюджета в январе-июне этого года выполнен с дефицитом в сумме 8,7 млрд грн. Хотя предполагалось - 23 млрд грн. Выполнение госбюджета с меньшим дефицитом обусловлено тем, что не был выполнен план расходов на 42,7 млрд грн (в первом квартале - на 21,1 млрд грн), или 8,5%.

Не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание госдолга на 8,7 млрд грн, предоставление трансфертов местным бюджетам - на 4,8 млрд грн.

Кроме того, не проведенные в запланированных объемах расходы по бюджетным программам, главными распорядителями которых, в частности, являются: Министерство обороны - на 4 млрд грн; Министерство здравоохранения - на 3,9 млрд грн; Министерство внутренних дел - на 3,2 млрд грн; Министерство социальной политики Украины - на 2,4 млрд грн.

Среди причин невыполенения расходов Пацкан назвал укрепление гривни, которое способствует экономии расходов на обслуживание госдолга. Влияет и то, что госпрограммы социальной защиты населения выполняются исключительно в пределах фактических обязательств. "Кроме того, исполнительская дисциплина участников бюджетного процесса на очень низком уровне", - отметил Пацкан.

Он также сказал, что несмотря на рост экономики план доходов общего фонда не выполнены на 28 млрд грн (в первом квартале - на 16 млрд грн), или 5,9%. В частности, не выполнен план поступления налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 19,3 млрд грн (12,4%). Это, в частности, обусловлено отклонением среднего за январь-июнь фактического курса гривни к доллару США от прогнозного, учтенного в расчетах показателей госбюджета.

Также не  выполнен план поступлений части чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий и их объединений, которая изымается в госбюджет, и дивидендов (дохода), начисленных на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть госсобственность, - на 13 млрд грн (35,9%). Причина - перечисление отдельными субъектами хозяйствования (в частности НАК Нафтогаз Украины) дивидендов на государственную долю в размерах меньших, чем утверждено Кабмином.

Не выполнен план поступлений НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 9,8 млрд грн (21,9%). Акцизный налог с произведенных в Украине табака и табачных изделий не выполнен на 8,8 млрд грн (33,5%), и все из-за завышения плана поступлений этого налога (при росте ставок налога на 20% плановый показатель превышает поступления за соответствующий период предыдущего года в 1,7 раза).

"К источникам финансирования общего фонда государственного бюджета недополучили 9,8 млрд грн, или 3,8% плана. Не выполнен план поступлений от государственных заимствований на 10,3 млрд грн, или 4,1% и приватизации государственного имущества на 6 млрд грн, или 95,8%. Зато получено 6,5 млрд грн незапланированных поступлений - Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил векселя, которые выдавал в обмен на облигации внутреннего государственного займа, - отметил Пацкан. - В результате план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнены на 38,3 млрд грн (в первом квартале - на 31,6 млрд грн), или 5,2%. И мы вынуждены констатировать рост рисков невыполнения расходов и предоставления кредитов".

По словам Пацкана, если эти тенденции будут сохраняться, то риски невыполнения госбюджета по итогам года будут расти.

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Теги: бюджет, Счетная палата, доходы госбюджета
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