В июне из-за границы в Украину перевели больше $1 млрд – НБУ
02.08.2021, 08:48
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Объем частных денежных переводов в Украине в июне составил $1,1 млрд. За год переводы выросли на $155 млн (+16,2%), говорится в отчете Национального банка Украины.
Из этой суммы $782 млн составила чистая оплата труда и еще $327 млн – частные переводы. Всего за январь-июнь 2021-го объем частных переводов составил $6,2 млрд (+11,6%).
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В отчете НБУ учитываются как официальные ($693 млн: зарплаты, другие частные переводы), так и неформальные переводы ($416 млн).
- За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,98 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. Тогда больше всего переводов в Украину поступало из США (18%), Израиля (14%) и Италии (9%).
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