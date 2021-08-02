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В июне из-за границы в Украину перевели больше $1 млрд – НБУ

02.08.2021, 08:48
В июне из-за границы в Украину перевели больше $1 млрд – НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Объем частных денежных переводов в Украине в июне составил $1,1 млрд. За год переводы выросли на $155 млн (+16,2%), говорится в отчете Национального банка Украины.

Из этой суммы $782 млн составила чистая оплата труда и еще $327 млн – частные переводы. Всего за январь-июнь 2021-го объем частных переводов составил $6,2 млрд (+11,6%). 

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В отчете НБУ учитываются как официальные ($693 млн: зарплаты, другие частные переводы), так и неформальные переводы ($416 млн).

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Александр Мясищев
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