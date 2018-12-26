В НБУ обсудили снижение учетной ставки

Девять членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины на заседании 12 декабря высказались в пользу сохранения учетной ставки на текущем уровне - 18% и лишь один член высказался за ее снижение на 0,5 п.п до 17,5%. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

По мнению этого участника заседания, ослабление инфляционных рисков позволит НБУ перейти к более мягкой монетарной политики.

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Он также отметил, что среди факторов, которые могут в дальнейшем давить на инфляцию в сторону увеличения, преобладают те, которые находятся вне влияния монетарной политики.

Член комитета по монетарной политики Нацбанка добавил, что высокие процентные ставки усиливают ревальвационное давление на гривну, что негативно отражается на текущем счете платежного баланса.