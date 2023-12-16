За три месяца Минобороны Украины отсудило 21 млн грн за невыполненные контракты

С начала сентября 2023 года судами Украины вынесено 78 судебных решений в пользу ведомства

Минобороны (Фото - Depositphotos)

С сентября этого года через суды о невыполнении контрактов в пользу Министерства обороны было взыскано 21,2 млн грн. Об этом пишет Министерство обороны в Telegram.

С начала сентября 2023 года судами Украины вынесено 78 судебных решений в пользу Министерства обороны Украины – пять из них исполнены в полном объеме, рассказали в ведомстве.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В пользу Минобороны взыскано 21 206 001,68 гривни. Взыскания в основном касаются нарушений выполнения условий договоров, заключенных между Минобороны и контрагентами", – говорится в сообщении.

Также в сферу управления Министерства обороны за этот период возвращено недвижимое имущество в Одесской области общей площадью 1 717 квадратных метров и зарегистрировано по ведомству два земельных участка в 0,2 гектара в Хмельницкой области, добавили в Минобороны.