За три месяца Минобороны Украины отсудило 21 млн грн за невыполненные контракты
С сентября этого года через суды о невыполнении контрактов в пользу Министерства обороны было взыскано 21,2 млн грн. Об этом пишет Министерство обороны в Telegram.
С начала сентября 2023 года судами Украины вынесено 78 судебных решений в пользу Министерства обороны Украины – пять из них исполнены в полном объеме, рассказали в ведомстве.
"В пользу Минобороны взыскано 21 206 001,68 гривни. Взыскания в основном касаются нарушений выполнения условий договоров, заключенных между Минобороны и контрагентами", – говорится в сообщении.
Также в сферу управления Министерства обороны за этот период возвращено недвижимое имущество в Одесской области общей площадью 1 717 квадратных метров и зарегистрировано по ведомству два земельных участка в 0,2 гектара в Хмельницкой области, добавили в Минобороны.
- Министерство обороны за 100 дней – с сентября 2023 года – выиграло пять международных арбитражей против иностранных поставщиков на более чем 900 млн грн.