Міноборони за 100 днів виграло п'ять арбітражів проти іноземних постачальників

Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони $6,93 млн та 16,47 млн євро

Фото: depositphotos.com

Міністерство оборони за 100 днів – з вересня 2023 року – виграло п'ять міжнародних арбітражів проти іноземних постачальників на понад 900 млн грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів постачання та погану якість.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Зокрема, міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників $6,93 млн та 16,47 млн євро.

Арбітраж також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щодня до оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони.

Також за двома контрактами Міністерство юстиції подало позови до швейцарського арбітражу на суму $33,16 млн. Підготовка цих позовів здійснювалася спільно з юридичною службою Міноборони.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини