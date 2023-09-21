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Міноборони відсудило 3 млн євро у іноземного постачальника неякісних бронежилетів

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 18:58
Міноборони відсудило 3 млн євро у іноземного постачальника неякісних бронежилетів - Фото
Фото: depositphotos.com

Міністерство оборони України виграло спір в міжнародному арбітражі на понад 3 млн євро. Предметом спору було постачання іноземною компанією неякісних бронежилетів для ЗСУ, повідомляє пресслужба міністерства.

Суперечка виникла за договором від 2022 року. Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та своєчасно сплатило вартість товару. Проте постачальник кілька разів пропонував товар, який не відповідає умовам договору за якістю та узгодженим зразком.

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Міноборони відмовилося від неякісних бронежилетів і вимагало повернути гроші та заплатити штраф.

У березні 2023 року юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу.

У результаті арбітражний суд ухвалив рішення про стягнення з іноземного постачальника на користь Міноборони повної вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків.

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Роман Бриль
міноборонибронежилетиарбітраж
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