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Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на 2,2 млн євро

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 18:43
Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на 2,2 млн євро - Фото
Фото: Міноборони / Facebook

Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземної компанії, що порушила договір постачання налокітників та наколінників для Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Постачальник порушив не лише терміни постачання товару, а й обсяг – було поставлено близько 11% загальної кількості товару за договором. Міноборони сплатило всю вартість товару.

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Іноземному постачальнику, якого Міноборони не називає, неодноразово повідомлялося про необхідність виконання умов договору у максимально короткі терміни, проте товар так і не було поставлено у повному обсязі.

У березні 2023 року Міноборони звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу з відповідними позовними вимогами.

У результаті міжнародний арбітраж присудив стягнути з постачальника на користь Міноборони понад 2,2 млн євро, а також ухвалив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щодня до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони.

У міністерстві зазначають, що вже в ході арбітражного розгляду постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.

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Роман Бриль
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