Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на 2,2 млн євро
Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземної компанії, що порушила договір постачання налокітників та наколінників для Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Постачальник порушив не лише терміни постачання товару, а й обсяг – було поставлено близько 11% загальної кількості товару за договором. Міноборони сплатило всю вартість товару.
Іноземному постачальнику, якого Міноборони не називає, неодноразово повідомлялося про необхідність виконання умов договору у максимально короткі терміни, проте товар так і не було поставлено у повному обсязі.
У березні 2023 року Міноборони звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу з відповідними позовними вимогами.
У результаті міжнародний арбітраж присудив стягнути з постачальника на користь Міноборони понад 2,2 млн євро, а також ухвалив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щодня до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони.
У міністерстві зазначають, що вже в ході арбітражного розгляду постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.
- 12 липня 2023 року Кабмін виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку.
- 21 липня Міноборони дало маловідомій фірмі 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної.
Коментарі